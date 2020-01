Réussir mon zéro déchet : le liniment fait maison

Savez-vous ce qu’est un liniment ? Et bien voici ce que dit Wikipédia : " le liniment oléo-calcaire est un mélange à parties égales d’huile d’olive et d’eau de chaux " disponible dans les pharmacies ou magasins bio.

Le liniment était utilisé autrefois contre les brûlures mais depuis cette tendance du " retour au naturel ", le liniment est de plus en plus utilisé en puériculture pour nettoyer et hydrater les fesses de bébé mais également pour éviter des irritations dues aux langes, les érythèmes.

Le liniment, c’est zéro déchet, zéro toxique et (presque) zéro euro !

C’est une alternative naturelle aux lingettes nettoyantes jetables ;

Le liniment permet d’éviter les huiles pétrochimiques et les ingrédients controversés pour la santé ;

C’est également une solution économique car pour moins de 2€, on peut faire soi-même 200 ml de liniment.

Comment faire son liniment ?

La recette du liniment fait maison se retrouve dans le nouveau kit zéro déchet d’Intradel. Ce kit se compose de plusieurs recettes zéro déchet qui sont téléchargeables sur intradel.be. Des tutos ont également été développés pour aider à la réussite de chaque recette, tutos que l’on retrouve sur la chaine youtube d’Intradel.

Des exemplaires de ces kits ZD ont été distribués à la plupart de nos communes partenaires pour leurs citoyens. Et donc il est possible de s’en procurer un exemplaire en contactant simplement votre commune.

Envie de découvrir d’autres recettes de ce kit zéro déchet ?

Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir la recette du déodorant solide.

Retrouvez tous les conseils zéro déchet sur www.intradel.be/zerodechet