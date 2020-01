Réussir mon zéro déchet : le déodorant solide

Aujourd’hui, nous allons découvrir une nouvelle recette du kit zéro déchet d’Intradel. Rappelez-vous, il y a deux semaines, nous avons parlé de la recette du liniment pour protéger de manière naturelle les fesses de bébé, une recette très facile à faire et très économique. Et bien aujourd’hui, nous allons découvrir ensemble la recette du déodorant solide.

La recette est assez simple à réaliser : en moins de 15 minutes de préparation et une heure de repos, on obtient un déodorant solide qui va durer des semaines, le tout pour moins de 2 euros et en plus, c’est évidement zéro déchet !

En résumé, pour réaliser un déodorant solide, il faut de l’huile de coco, du bicarbonate de soude, de la fécule de maïs et de l’huile essentielle de Palmarosa et de la cire d’abeilles en pépite vendues en magasin bio. En plus des magasins bio ou en vrac, les autres ingrédients sont vendus aussi dans les grands magasins.

Et la préparation ?

Il suffit de faire fondre au bain-marie l’huile de coco, d’y ajouter la cire d’abeilles. On mélange le tout. Hors du feu, on ajoute le bicarbonate de soude et la fécule de maïs. On mélange bien à nouveau, on laisse refroidir quelques minutes et enfin on ajoute quelques gouttes d’huile essentielle. Vous verser le tout dans un petit moule à cupcake ou à muffin et ensuite vous le mettez au frigo pendant au moins 1 heure pour que la préparation durcisse.

Et voilà le tour est joué !

Vous voulez passer à l’action ? Téléchargez la recette du savon solide sur intradel.be ou regardez le tuto de cette recette sur la chaine youtube d’Intradel.