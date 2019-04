Réunion de Galoppeurs à l'Hippodrome de Wallonie

1ère course

TYWIN a déjà battu TROPICAL WATERS et BATTLE OF BOSWORTH. Il constitue sans doute la meilleure chance du bas de tableau. INKERMAN est en forme. FORRICHERFORPOORER peut se racheter. COLOR CODE peut mieux faire. Des outsiders devraient pourvoir s'insérer à l'arrivée de cet handicap très ouvert.

pronos : 5-1-6-7-14

2ème course

2850 mètres. LANDADEL est un allemand aux dents longues. LOVE MOON vient de précéder (de peu) MAKAWI. LADY SAFEARA et SPARK se valent actuellement. LEONIDAS revient sur une distance plus longue. PREDICTION n'est pas mal placé au poids. KIRBEC devra partir tout en dehors. RISE AND SHINE vient de s'imposer.

pronos : 1-4-11-10-9

3ème course

QUIZ EVOLUTION avait battu fin d'année dernière JUST BECAUSE. WILSONS RUBY vient de battre REDESERT et AKOHOL. SOME NIGHTS reste sur une honorable troisième place. NYMFCO et MISS MILLA B devraient progresser. MATHISON est en pleine forme. APOLLONIS peut se placer.

pronos : 11-2-3-12-1

4ème course

DIGITALIS vient de gagner facilement. ENJOY BILBERRY, DIARISSA et RACHAEL'S ROCKET nous viennent de France tandis que CLENYMISTRA de l'Angleterre. KREUZ AS a perdu un peu de forme. LAND BARON vient de devancer DEVIL'S GUARD à distance du vainqueur. SHAPUR n'a plus couru en plat depuis longtemps. SHAP'S CELEBRATION n'a pas mal débuté.

pronos : 2-4-5-3-6

5ème coure

PREMIER DIVISION aura peut-être besoin de courir. XARCO semble encore barrer SOLIERA. SIR BRUNO est désormais âgé de 12 ans. KING'S LYN nous vient de France. CIMA NOA mériterait de l'emporter au vu de sa régularité. WELLITAS et JAZZ WARRIOR sont des outsiders.

pronos 6-3-5-7-1

6ème course

Pas facile d'établir des lignes dans cette dernière course réservée aux chevaux arabes. Le betting peut s'avérer intéressant à suivre. Nous citerons les deux 'Maktoum' : EMIRAATY et FARHAA. AINHOA ALMILI est un 'Weissmeier'. AFJA 'AN et PAMILLS LIPSE forment écurie.

pronos : 2-11-3-1-6