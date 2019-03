Après avoir vendu plus d’un million d’albums en 10 ans de carrière, VITAA nous présente sur scène ses plus grands succès, ainsi que les titres de son dernier opus "J4M" qui est d'ores et déjà disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

Entourée de ses musiciens, un DJ et deux choristes, VITAA retrouve son public et nous embarque, le temps d’un concert, à la rencontre de son univers scénique.

Ses collaborations sont multiples et son spectacle est un mélange de toutes les influences qui ont bercé son parcours artistique. Inclassable, VITAA se dévoile sur scène et laisse apparaître une sensibilité, une force et une énergie incroyables !

A écouter : Je te le donne (ft. Slimane), Comme d’hab, Peine et pitié, A fleur de toi

Retrouvez VITAA en concert au Forum de Liège le mardi 30 avril 2019 !

Infos & tickets : www.next-step.be et dans les point de vente habituels.