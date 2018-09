Retour gagnant pour Paul McCartney !

C'est l'événement musical de ce vendredi 7/9 : Paul McCartney sort son nouvel album aujourd'hui !

Le Beatles n'avait plus rien sorti depuis 2013 et son album "New", c'est dire l'attente qui règne autour de ce nouveau disque !

Malgré ses 76 ans, McCartney n'a rien perdu de ses talents mélodiques ni de sa fraîcheur ou de son envie d'investiguer de nouveaux territoires musicaux !

Intitulé "Egypt Station", l'album comprend 16 titres du meilleur cru dont l'imparable nouveau single "Fuh you" à découvrir d'urgence ci-dessous !