Retour d’ABBA : les deux nouveaux titres cumulent déjà des chiffres de ventes hallucinants

Le groupe suédois le plus emblématique de l’histoire de la musique semble déjà réussir son incroyable retour : les singles I Still Have Faith In You et Don’t Shut Me Down ont généré des millions de streams sur les différentes plateformes 6 jours après leur sortie relaie Le Figaro.

40, presque 40 longues années qu’auront attendus les fans d’ABBA pour entendre de nouvelles compositions de leur groupe fétiche. Depuis le 2 septembre, le monde a pu découvrir le début du Voyage d’Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid avec la sortie des singles I Still Have Faith In You et Don’t Shut Me Down de cet album qui sera accompagné d’un concert en hologramme.

Preuve de la hauteur de cet événement, depuis cette annonce, le public a déjà accueilli chaleureusement les nouveaux enregistrements du mythique groupe de pop suédois. Les chiffres de ventes et de téléchargements sont déjà colossaux.