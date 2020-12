Restart : découvrez les confidences musicales et les titres préférés des artistes belges

Les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles partagent avec vous leurs coups de cœur, émotions musicales, artistes préférés ou concerts inoubliables dans #Restart avec Bruno Tummers du 28 au 21 décembre de 18h à 19h30 sur VivaCité. Vous êtes aussi fans de musique que nous sur VivaCité ? Les artistes aussi ont eux-mêmes leurs coups de cœur. Qui fait vibrer Suarez, Plastic Bertrand, Daddy K… et tous les autres ? Découvrez leurs confidences, recueillies par Walid dans le podcast Label, ainsi que les chansons qui les inspirent. En parallèle, VivaCité vous a également préparé une programmation 100% noir-jaune-rouge afin de célébrer une dernière fois la musique belge avant le passage à l’an neuf. Superstars comme Stromae, Angèle et Salvatore Adamo, artistes historiques comme Sandra Kim, Frédéric François, Sttellla, Marka ou Alec Mansion ou émergents comme Delta, Antoine Armedan, Lubiana, Ozya ou Tanaë, tous sont soutenus dans leur art dans la programmation de l’émission #Restart. Retrouvez-y également les tubes de nos coachs de The Voice Belgique que sont BJ Scott, Typh Barrow, Loïc Nottet et Henri PFR.

Quelques exemples d'artistes que vous retrouverez dans l'émission

BJ Scott enchaîne les concerts comme les talents belges qu’elle suit dans The Voice Belgique depuis plusieurs saisons. L’artiste belgo-américaine et son phrasé légendaire sait comment se booster avant un show, elle écoute le mythique Killing In the Name Of de Rage Against the Machine. "Si je fais un concert de rock je préfère écouter quelque chose qui me booste et cette chanson est l’une de mes préférées" révèle-t-elle. "J’aime bien cette chanson en particulier car elle commence avec la basse et la guitare : il y a une tension, quelque chose de menaçant, puis cela se relâche et arrive avec un rap de malade qui est vraiment antisocial. C’est important pour moi : je dois me sentir individuelle et cela me booste à crever. Quand j’arrive sur scène je suis prête à tout donner, c’est ce qu’il faut".

Label x Plastic Bertrand - Label - Épisode 4 (4/30) - 25/10/2020 Dans Label, les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous présentent leurs sources d'inspiration et leurs émotions musicales. Label, c'est aussi un incubateur de jeunes talents. Chaque artiste met en lumière une jeune pousse qui lui est chère et nous fait découvrir les talents de demain.

Si Plastic Bertrand aime énormément de genres musicaux différents, il reste en admiration devant Space Oddity de David Bowie. "Je l’écoute parfois avec difficulté, la larme à l’oeil parce que tout y est. C’est juste énorme. Comment on peut écrire une chanson comme cela en étant un simple terrien ? Je pense que Bowie n’était pas un terrien" estime le chanteur belge. "Cela raconte l’humanité, il a écrit la chanson la plus humaine du monde en parlant d’ailleurs. Cela raconte sutrtout l’adieu et le regard sur ce qu’on a pu avoir et qu’on n’aura jamais plus. C’est très touchant".

Artiste plébiscité par les radios francophones, Noé Preszow commence à faire son trou. L’artiste se rappelle bien de la chanson que ses parents lui passaient en boucle : Mon enfance de Barbara. "C’est un morceau très dur mais magique comme elle seule savait le faire : c’est-à-dire une façon de mêler intimité et histoire. Quand j’écoute ce morceau maintenant cela me fait me taire parce qu’avec un morceau pareil on se tait. On me faisait écouter des choses assez dures mais c’est comme cela qu’on grandit et cela me fait penser à ma grand-mère" dévoile-t-il.

Le Grand Jojo a enchanté la jeunesse de nombreux Belges. Mais lui aussi a été porté musicalement au cours de son adolescence par la musique. Il se souvient : "J’étais fou des films américains et des crooners. Un des crooners que je passais en boucle chez moi, c’était Frank Sinatra. Fly Me To The Moon, cette chanson m’a poursuit toute ma vie". Il explique : "Quand j’étais à l’école, le professeur disait à mon papa : 'C’est un brave garçon mais il est toujours sur son nuage'. Encore aujourd’hui ma femme me dit : 'Tu es encore sur ton nuage, tu planes'. Justement cette chanson dit emporte-moi dans la lune et je suis tout le temps dans la lune".

Marc Pinilla de Suarez a été bercé par la musique durant sa tendre enfance. L’artiste qui lui a donné envie de faire de la musique son métier ? Elton John. "Je me rappelle de l’arrivée du Compact-Disc. Je devais avoir une dizaine d’années. Mes parents ont acheté une chaîne hi-fi. Notre premier CD était un best of d’Elton John que j’ai dévoré en long et en large. Je l’ai vraiment apprécié et beaucoup écouté car il est pour moi un des plus grands mélodistes du monde. Ses chansons sont juste parfaites en termes d’écriture" se remémore Marc qui se verrait bien chanter Your Song aux côtés de la superstar britannique. L’essentiel et les nouveautés de la musique belge, c’est jusqu’au 31 décembre de 18h à 19h30 dans #Restart sur VivaCité avec Bruno Tummers. Retrouvez ici le programme des fêtes sur VivaCité.