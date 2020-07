Respirer c'est vital, bien respirer : c'est capital !

Plus

On sait tous combien respirer est vital mais on néglige bien trop souvent le fait que bien respirer est capital. L’importance de la respiration est fondamentale sur notre équilibre physiologique et psychique. Elle est le fondement même d’une bonne santé et le garant de notre bien-être. On est souvent en mode pilote automatique, notre respiration est tel un réflexe, un acquis bien loin de notre pleine conscience immédiate. Au fil de nos activités, de notre rythme de vie, notre respiration se veut parfois pleine et posée, calme, rapide, étriquée, retenue à nous en couper le souffle,… Autant d’états d' Etre qui donnent le ton à notre respiration, inconsciemment. Reprendre la maîtrise de ce pilotage automatique, respirer correctement en pleine conscience est fondamental pour notre santé. Quel réel impacte de la respiration sur notre corps et notre esprit ? Comment apprendre à mieux respirer ? Quelles techniques et pratiques nous aident à améliorer ce capital santé ? Petit focus sur ces essentiels.

Bien respirer pour être tout simplement bien ! La respiration désigne à la fois les échanges gazeux résultant de l'inspiration et de l'expiration de l'air (rejet de dioxyde de carbone CO2 et absorption de dioxygène O2) et la respiration cellulaire qui permet, en dégradant du glucose grâce au dioxygène, d'obtenir de l'énergie. A chaque mouvement respiratoire, l'air qui entre dans nos poumons parcourt l'organisme et masse les organes. Bien respirer contribue donc à une bonne santé globale en favorisant de surcroît l'oxygénation des cellules et la circulation interne des fluides (sang, lymphe, sécrétions) et de l'énergie comme le souligne "topsante.com".

Prendre le temps de mieux respirer aide à détendre les muscles (notamment ceux du cou et des épaules), permet une meilleure oxygénation du sang et des organes, diminue notre tension artérielle et renforce nos défenses immunitaires. La respiration agit sur notre état mental. Elle favorise notre détente et stimule notre capacité à apprendre, à nous concentrer et à mémoriser. Pour fonctionner, le cerveau a besoin d'une grande quantité d'oxygène. Bien respirer est fondamental pour l'ensemble de nos organes, cela apaise véritablement tout le corps et l'esprit. Bien respirer permet de mieux gérer son stress. De nombreuses pratiques comme la sophrologie, le yoga, la méditation,… Considèrent essentiellement cet atout santé. La respiration est l'élément majeur du bien-être, du mieux-être. Une bonne respiration peut avoir de réels bénéfices sur notre équilibre physique et émotionnel. Outre le fait d'apporter de l'oxygène à vos cellules, une bonne respiration permet d'améliorer le fonctionnement des organes digestifs et d'éliminer vos déchets toxiques. De plus, une profonde inspiration suivie par une expiration permet de diminuer considérablement la production de noradrénaline une des hormones responsables du stress.

Le temps est venu de BIEN respirer - A la portée de tous, le fait de se poser de temps en temps durant la journée et de s'accorder une pause, une petite respiration (et cela prend ici tout son sens) sera déjà bien salutaire. Que ce soit dans votre voiture, au bureau, dans votre salle de bains, avant de vous endormir, prenez le temps de respirer lentement et pleinement. Instaurer ce petit rituel au fil des jours aura déjà un réel impact sur votre bien-être global. - Les exercices de cohérence cardiaque. Ces temps de respiration que l'on s'accorde réduisent instantanément votre stress et procure un réel sentiment de bien-être, d'apaisement. Ce sont 5 petites minutes de respiration rythmée pour réguler le système nerveux autonome (notre pilote automatique), réduire l'intensité des effets du stress sur notre organisme, augmenter notre système de défense immunitaire, prendre de meilleures décisions et développer notre intuition. Rien que ça, et l'efficacité est à couper le souffle ! Pratiquée trois fois par jour : le matin, à midi et l'après-midi, cela dure 5 minutes, 5 petites minutes pour bénéficier de multiples bienfaits pour le corps et l'esprit. Lire l'article complet sur les bienfaits de la cohérence cardiaque – exercices en vidéo : ICI - Privilégier la respiration abdominale La respiration dite thoracique s'effectue de manière purement automatique et inconsciente. Ce type de respiration fait travailler uniquement la partie supérieure du thorax et néglige l'abdomen. Les poumons ne sont alors pas correctement sollicités : ils ne sont en effet remplis d'air qu'à 30% de leur capacité initiale. La respiration abdominale est en ce sens idéale. Contrairement à la respiration thoracique, le haut du corps ne bouge pas : c'est l'abdomen qui travaille. Les bienfaits de la respiration abdominale ne se font pas attendre comme le précise "femmeactuelle.fr". Cette technique, une fois maîtrisée, permet notamment : d'évacuer les déchets gazeux présents dans l'organisme ;

de réguler le rythme cardiaque ;

de diminuer considérablement le stress et les angoisses ;

de favoriser l’oxygénation des cellules et du sang ;

de ressentir un état de bien-être et de sérénité ;

de stimuler la production d’endorphines ;

ou encore d’activer les canaux nerveux. Mieux composer avec ces deux modes de respiration sera un réel atout pour votre santé. - Pratiquer du yoga, de la méditation, la sophrologie, du Taî Shi,… Si vous souhaitez vous faire accompagner pour apprendre à mieux respirer et compléter cette bulle d’oxygène par des approches globales, n’hésitez pas à vous inscrire à des cours, selon affinités. Apprivoiser une bonne respiration se fera idéalement avec l’aide d’un professionnel et dans la foulée, une fois maîtrisée, votre respiration pourra être mise en vos mains à loisir et complétée par des exercices chez vous à l’aide de supports vidéo. Quel que soit votre choix, reste des plus élémentaires et essentiel le fait que BIEN respirer, c’est optimiser son CAPITAL SANTE !