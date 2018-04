Renforcer sa confiance en soi !

Connaître l'autre pour mieux dialoguer

Réorientation professionnelle, l'après burn-out, manque de confiance en soi, soucis de communication dans le couple ou entre parents et enfants, la comblainoise Maud Gérard amène le dialogue parmi les êtres humains.

Après une carrière dans les délégations alimentaire et médicale, Maud Gérard se reconvertit voici deux ans dans la formation (notamment en confiance en soi) et le coaching. "Mon bébé, ma grande passion, c'est la méthode "Arc en ciel Disc" qui répond à 100 % de mes valeurs.

Grâce à cette méthode, je travaille sur deux volets : l'individuel et l'entreprise" détaille cette chef d'entreprise, membre de Diane, le réseau d'affaires au féminin de l'UCM.

Dans le volet individuel, Maud va travailler sur les notions de confiance en soi, sur les relations, pour aider à mieux se comprendre, soi-même et les autres, en apportant de la tolérance et une meilleure communication. Elle abordera aussi la réorientation professionnelle, le burn out, les langages d'amour parfois très différents. Comme Maud le dit, "il faut identifier les langages d'amour de l'autre pour vivre en harmonie".

Méthode Disc

La méthode Disc est divisée en quatre grandes couleurs : rouge, jaune, vert et bleue.

Quatre couleurs pour 4 grands types de comportements. Chacun de nous a ces 4 couleurs en lui, en proportion différente, et c’est ce qui nous rend unique ! Le D de DISC, c'est dominant car les personnes qui ont principalement du rouge sont dominantes, i de Influent pour les jaunes sont influents, du S de stabilité puisque les personnes qui ont principalement du vert sont stables et du C de conformité car les bleus se conforment aux règles.

"Le D (rouge) a besoin de défis pour vivre et parfois, son conjoint ne comprend pas le fait qu'il ne s'arrête jamais, tandis que le S (vert) est plus posé, calme et fiable. Sa nourriture, c'est une vie organisée, sans stress, avec un rythme et zéro conflit. Il est radicalement opposé au rouge mais j'ai l'habitude de dire que les opposés s'attirent et qu'en arrondissant les angles, on peut y arriver".

Dans le volet "entreprise" de son activité, Maud Gérard travaille aussi sur la place que l'on occupe au sein d'une structure.

Un exemple: si vous êtes principalement vert, vous êtes un excellent co-équipier mais pas nécessairement un chef d'équipe, vous risquez même d'être très mal à l'aise à ce poste. Et si vous loupez la mission… ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas à la bonne place !

Les séances de coaching avec Maud commenceront toujours par un questionnaire, reçu par mail. Un profil va se dessiner, il sera la base de travail. Un debriefing sera alors organisé, il mènera à une ou plusieurs séances soit au siège de l'entreprise de Maud Gérard, à Comblain-au-Pont, soit à domicile.

Des formations sont également possibles en entreprise, notamment lorsqu'il s'agit, par exemple, de coacher et de ressouder une équipe de vendeurs.

Carte de visite

Facebook "Maud Gérard, formatrice & coach"

Informations au 0474/999.455

Vieux Hoyemont, 33

4170 Comblain au Pont

www.reseaudiane.com