Rendez-vous les 26, 27 et 28 Juillet au Festival les Gens d'Ere

En juillet, le village d’Ere accueille chaque année des artistes de talent.

Les 26, 27 et 28 juillet, Alice on the roof, Amir, Kyo, Mustii, Tanae, Zénith Typh Barrow et bien d’autres se produiront sur la scène du festival des Gens d’Ere.

Les organisateurs ont mis en vente des Promo Pass pour les trois jours du festival soit 45 euros pour tous les concerts.

Il n’en reste plus beaucoup, 90 % de ces Pass sont déjà vendus.

Dès lors, si vous voulez profiter d’un week-end sympa à prix réduit il est toujours temps d’acheter ce Pass.

Après, ça sera le prix plein. Infos Ici

Adresse du site : Rue de Longuesault, 1 – 7500 Ere

Coordonnées GPS : 50°34’26″N 3°22’11″E (ou 50.574, 3.370 )

Parking aisé à proximité.