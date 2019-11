"Rendez-vous avec Marc Lavoine" ce 11 novembre dès 17h! - © Tous droits réservés

Marc Lavoine : "l'amour est dans toutes les chansons" - 04/11/2019 Marc Lavoine vient de sortir un triple best of intitulé Morceaux d’amour. Vous y retrouvez tous ses tubes et quelques inédits, parfois en duo avec Calogero, Clara Luciani ou Gaëtan Roussel ! Les yeux revolver, Le parking des anges, Paris, C’est ça la France, J’ai tout oublié… Depuis le début des années 80, Marc Lavoine collectionne les tubes. Il sera aussi bientôt coach dans The Voice France, aux côtés de Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent. Redécouvrez la carrière de Marc et réécoutez ses standards en sa compagnie, ce lundi 11 novembre, à partir de 17h, avec Bruno Tummers.