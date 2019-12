C'est incontestablement LE phénomène de ces deux dernières années, Angèle marque la chanson française de son empreinte. Bruno Tummers la reçoit pour une interview d'une heure trente minutes que vous pouvez retrouver dans "Rendez-vous avec", ce 31 décembre à 18h00. Durant cette période de fêtes, Bruno Tummers vous propose une rencontre de longue durée avec trois personnalités marquantes de la chanson française en 2019 sur VivaCité de 18h00 à 19h30. Après avoir reçu Julien Clerc, Bruno a rendez-vous avec l'artiste qui a le plus triomphé en 2019, la Bruxelloise Angèle. Le chroniqueur et animateur a proposé un premier extrait de cet entretien dans "Le 8/9".

Un succès retentissant Rendez-vous avec... Angèle : "Je ne pensais pas que "Tout Oublier" marcherait" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Phénomène, un seul mot résume Angèle. "Elle a un parcours assez semblable à Stromae. Elle arrive au bon moment, avec les bonnes chansons. Elle colle vraiment à son époque. L'album "Brol" a été un énorme succès, elle a rempli des salles colossales, on l'a vue en festivals cet été" analyse Bruno Tummers. Cet album a été réédité avant les fêtes, intitulé "Brol la suite", avec quelques inédits, dont le nouveau single "Oui ou Non". Bruno souligne le succès de la chanteuse : "ce qui est incroyable c'est que tous les titres de cet album qui ont été proposés aux radios ont été des succès. Il y a eu "La loi de Murphy", "La Thune" et puis ce qui a procuré un énorme boum à l'album c'est "Tout Oublier" en duo avec son frère Roméo Elvis". Angèle, c'est aussi une communication imparable et en phase avec son temps, comme le pointe le chroniqueur : "les clips comptent énormément dans la carrière d'Angèle et l'image aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a démarré sa carrière sur les réseaux sociaux avant d'être récupérée par les radios et médias traditionnels". Bref, tout la désigne comme artiste de l'année en francophonie en 2019. Angèle - Oui ou Non [CLIP OFFICIEL]

Angèle pensait que "Tout Oublier" ne marcherait pas Rendez-vous avec... Angèle : "Je ne pensais pas que "Tout Oublier" marcherait" - © THOMAS SAMSON - AFP Dans cette interview, la chanteuse dévoile entre autres que "Tout Oublier" a bien failli ne pas être un single de l'album. Elle confie : "c'est vraiment "Tout Oublier" qui a fait que tout a explosé pour moi. Ce titre, je l'ai écrit au mois de juin 2018. L'album est sorti en octobre. Il y a donc vraiment très peu de temps (entre les deux)". Elle ajoute : Je n'avais pas trop l'intention de le sortir. Je ne pensais pas que cette chanson marcherait. Mais la chanteuse avait une bonne idée de clip en tête, soufflée par son petit ami de l'époque, celle de tourner sur une plage avec des vêtements de sports d'hiver. Il fallait donc enregistrer rapidement la chanson pour pouvoir produire le clip à temps. Elle raconte : "j'enregistrais à Paris à ce moment-là. J'ai envoyé un message à Roméo car il était en festival tout près. Il m'a répondu "ouais j'arrive en studio". Il a dû écrire son texte dans le taxi j'imagine". Depuis ce fameux duo, le lien entre les deux enfants stars de Marka et Laurence Bibot semble s'être resserré : "ces dernières années on se comprend mieux car on fait le même métier" reconnaît Angèle.

De plus en plus dans le "Flou" ? Sa réédition de "Brol" semble se diriger vers un pareil succès, notamment avec son single "Oui ou Non". Un titre évoque bien l'ascension fulgurante de la chanteuse belge ainsi que l'inquiétude face au changement de vie qu'elle a connu en parallèle : "Flou". "Ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle l'a écrit au tout début de l'aventure alors que l'explosion n'avait pas encore eu lieu" remarque Bruno Tummers. Et comme pour "Tout Oublier", elle ne s'attendait pas à réaliser un carton avec cette chanson. "J'avais peur qu'on ne comprenne pas (cette chanson) malgré ce que je vivais dans mon quotidien. J'étais dans une sorte d'entre-deux où j'avais un projet qui explosait, une sorte de vraie charge sur les épaules et finalement celui-ci ne changeait pas encore tellement ma vie. Mais un an plus tard, cela l'a totalement changée, dans un sens positif même s'il y a des jours où c'est plus compliqué. Ma vie a pris un tournant encore plus intense" dévoile Angèle. Aujourd'hui, je me dis c'est fou que déjà il y a un an et demi, j'avais les mêmes angoisses. (...) Ce single, il prend encore plus de sens aujourd'hui. Angèle - Flou [CLIP OFFICIEL]

Angèle, prête à illuminer 2020 Rendez-vous avec... Angèle : "Je ne pensais pas que "Tout Oublier" marcherait" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Si Angèle a définitivement fait 2019, son succès n'est pas près de s'arrêter en 2020, avec deux Palais 12 remplis en janvier et février. On la retrouvera aussi sur La Deux le 19 février dans le cadre des DMA. En attendant, Bruno Tummers évoque avec la chanteuse tous les tubes de son album "Brol", son année 2019 et les coulisses de son ascension. Rien de tel donc que de revenir sur la carrière du phénomène de la pop francophone en cette Saint-Sylvestre pour vous accompagner vers le passage vers l'an 2020. Alors branchez-vous ce soir dès 18h00 sur VivaCité!