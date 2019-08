Rendez-vous à Ciney pour un blind test culinaire ... à l'aveugle !

Ce matin, Sudpresse nous apprend qu'un blind test culinaire sera organisé à Ciney !

C'est un concept pour le moins original qui aura lieu lundi prochain chez le traiteur Paulus à Ciney : un blind test culinaire à l'aveugle ! Le but ? Redécouvrir les aliments. Selon Diederick Legrain, l'organisateur de l'événement, nous ne prêtons plus attention aux ingrédients que nous achetons ou que nous mangeons : "Les assiettes seront préparées par une dizaine de chefs cinaciens. J'ai remarqué que les gens ne regardent plus ce qu'ils achètent et mangent. Quand ils vont au restaurant, c'est à peine s'ils font encore attention aux explications du serveur ou du Chef. Du coup, on s'est dit qu'on les mettrait bien au défi de reconnaître des ingrédients, des plats, des recettes... C'est la raison pour laquelle nous organisons un blind test mais culinaire".

Est-ce que nos papilles se sont affaiblies ? "Je ne sais pas parce que nos frontières se sont ouvertes à plein de saveurs du monde entier donc les papilles sont plus ouvertes qu'il y a quelques années. Mais le grand public ne fait plus attention à ce qu'il mange et c'est particulièrement vrai quand on achète des produits transformés, des plats traiteurs... c'est plein de sucre, de sel... et, nous ne reconnaissons plus rien et tout se ressemble. Chez les enfants, certains ne savent plus du tout reconnaître les aliments".