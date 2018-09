Rencontres avec Slimane, Claudio Capéo et Arcadian à Scène-sur-Sambre!

Ce samedi avait lieu le dernier festival de l'été. Dans le cadre magnifique de l'abbaye d'Aulne, à côté de Thuin, le public nombreux a pu applaudir Slimane, Claudio Capéo ou Arcadian. Retrouvez tous ces artistes en interview ci-dessous au micro de Bruno Tummers...

Slimane a participé cet été à Ford Boyard. J'avais peur de regarder l'émission. J'ai peur de me voir dans ces situations-là, avec des alligators ou des caïmans. Il nous propose aussi une nouvelle chanson avec Vitaa, elle aussi coach de The Voice Belgique pour une 2e saison. Ma vie a changé grâce à une de ces chansons, j'avais repris à Fleur de toi. On s'est rencontré sur The Voice Belgique, on est devenu amis. Et c'était une évidence de faire une chanson (Je te le donne, ndlr) ensemble. Autre collaboration à venir, une chanson pour le nouvel album de Jenifer. Ma voix témoin était sur la maquette. Elle m'a appelé pour que ça devienne un duo. Slimane poursuit aussi son Solune Tour et se produira pour la seconde fois à Forest National le 29 septembre prochain.

Claudio Capéo achève sa 1ere tournée. On a fait 150 dates, je crois. beaucoup de rencontres, de partage, de routes, de tout. On pense à la dernière date. mais on pourra réattaquer avec une nouvelle tournée et de nouvelles chansons. Avant un 2e album, il vient de collaborer au dernier album de Kendji pour un duo : c'est une chanson qui était pour mon album. En la chantant, je me suis dit qu'elle n'était pas pour moi. J'entendais Kendji qui l'a enregistrée avec moi.

Flo, Yoann et Jérôme du groupe Arcadian achevait eux aussi une tournée par cette date à Scène-sur-Sambre. On a été connu d'abord en France. Mais quand on vient en Belgique, on sent que le public connaît aussi nos titres. Le public belge a envie de faire la fête avec nous. Un second album devrait suivre... On a une partie de notre cerveau qui est branchée sur la suite. Le 2 album ce sera une confirmation. On a envie de surprendre. Mais on ne peut pas trop spoiler le 2e album.