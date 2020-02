Remportez vos places pour la pièce La Moustache

La Moustache - La bande annonce

Quand l'homme le plus discret de la terre se retrouve avec la chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage.Sylvain Sabourdin est un homme discret, réservé, qui est gentil avec tout le monde et qui n'aime pas contrarier les gens. Aujourd'hui est un grand jour : il doit rencontrer son futur beau-père, il doit passer un entretien d'embauche et doit prendre de grandes décisions. Mais alors qu'il se prépare et se rase avec un rasoir électrique, une panne d'électricité l'empêche de se raser complètement et le laisse avec une moustache... la moustache d’Hitler.