Remportez l'album de Zazie en interview dans le "Tip Top" !

On était sans nouvelles musicales de Zazie depuis son album "Encore heureux" en 2015.

La brillante coach de The Voice France nous est revenue avec le single "Speed", un titre intense et touchant qui monte crescendo sur une rythmique entêtante composé avec sa comparse Edith Fambuena ("Les Valentins").

Il est extrait du dixième album studio de Zazie intitulé "Essenciel", paru il y a quelques semaines !

C'est dans ce cadre que nous avons rencontré Zazie !

Elle sera dans le Tip Top Le Classement ce samedi 20/10 entre 10h30 et 13h00 et dans le Tip Top La Quotidienne le lundi 22 et le mardi 23/10 entre 19h et 20h !

Soyez fidèles à ces rendez-vous car l'album sera à remporter durant ces émissions !

Découvrez déjà quelques extraits d'interviews au micro de Bruno Tummers ci-dessous :