Remportez l'album de Zaz en interview dans le "Tip Top" !

Révélée en 2010 avec le single "Je veux" et un premier album éponyme vendu à plus d'un million d'exemplaires, Isabelle Geffroy (son vrai nom) vient de publier il y a quelques jours son quatrième album "Effet miroir".

Vous en connaissez déjà "Qué vendra", un premier single chanté en français et en espagnol composé par Laurent Lamarca !

Le nouveau single vient de paraître, il s'intitule "Demain c'est toi" et prend la forme d'une jolie ballade mid-tempo !

Zaz interprétera ce titre lors de son passage sur la scène Viva For Life à Nivelles le 17/12 puisque c'est elle qui enfermera nos trois animateurs dans le cube de verre cette année.

Zaz partira également sur la route avec cet album avec une tournée internationale qui passera par le Québec, la Russie, l'Allemagne ou encore la Belgique pour une date bruxelloise à Forest National le 27/02/2019.

C'est dans ce contexte que nous avons rencontré Zaz !

Elle sera dans le Tip Top Le Classement ce samedi 08/12 entre 10h30 et 13h00 et dans le Tip Top La Quotidienne du lundi 10 au mercredi 12/12 entre 19h et 20h !

Soyez fidèles à ces rendez-vous car l'album sera à remporter durant ces émissions !

Découvrez déjà quelques extraits d'interviews au micro de Bruno Tummers ci-dessous !