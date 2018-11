Remportez l'album de Vanessa Paradis en interview dans le "Tip Top" !

On était sans nouvelles de Vanessa Paradis depuis son album "Love Songs" en 2013.

Elle a rompu ce silence il y a quelques semaines en publiant un premier single intitulé "Ces mots simples".

Il est extrait de son septième album studio "Les sources" paru ce 16/11.

C'est dans ce contexte que nous avons rencontré Vanessa Paradis !

