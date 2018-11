Remportez l'album de GrandGeorge en interview dans le "Tip Top" !

GrandGeorge a inondé cet été 2018 de son rafraîchissant "Sunny anyway", il a été suivi par "I'll be trying", toujours aussi catchy et ensoleillé.

Ces deux titres se retrouvent sur son deuxième album "Face to faith" paru fin octobre !

Notre ingénieur français exilé en Belgique présentera ce disque sur scène ce 7/12 à La Madeleine à Bruxelles !

C'est dans ce contexte que nous avons rencontré GrandGeorge !

Il sera dans le Tip Top Le Classement ce samedi 01/12 entre 10h30 et 13h00 et dans le Tip Top La Quotidienne du lundi 3 au jeudi 6/12 entre 19h et 20h !

Soyez fidèles à ces rendez-vous car l'album sera à remporter durant ces émissions !

Découvrez déjà quelques extraits d'interviews au micro de Bruno Tummers ci-dessus !