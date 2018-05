Remicourt: Des asperges et autres légumes bios

C’est dans un cadre champêtre, au cœur de la Hesbaye, que Céline et Cédric Saccone, deux anciens éducateurs se sont installés avec leur petite famille pour développer l’ensemble de leurs projets, soit une ferme maraîchère bio et équestre et un gîte situé dans un ancien moulin à vent d’où le nom de la Ferme au Moulin.

C’est l’histoire d’une reconversion ?

Effectivement car à l’approche de la quarantaine Céline et Cédric qui travaillaient tous deux comme éducateurs ont souhaiter se lancer dans une activité qui correspondait mieux à ce qu’ils attendaient de la vie. Après s’être essayé à divers métiers comme fromager, berger… au travers du Wwoofing (WWOOF est un acronyme qui désignait à l'origine " Working Weekends on Organic Farms ") qui propose de toucher aux différents métiers pratiqués dans des fermes biologiques. C’est ainsi qu’ils ont découvert que ce qui leur correspondait le mieux, c’était le maraîchage bio.

Ils produisent plusieurs types de légumes ?

Cédric, passionné de la terre, produit une cinquantaine de variétés de légumes de saisons. Ses valeurs écologiques et son envie de qualité, l’ont amené vers une production biologique. Le grand potager est un espace où la faune et la flore se développent en harmonie. Et toutes ces productions regorgent de saveurs ! Au fil des saisons vous avez des salades (verte, rouges, frisée, romaine, iceberg, …), épinard, carottes (jaunes, blanches, …), choux rave, choux fleur, brocoli, choux romanesco, bettes, poireaux, pommes de terre, betteraves (rouges, jaunes, chiogga), tomates (noire, jaune, rouge, vertes, zébrées, …) et en ce moment ce sont les asperges vertes qui tiennent le haut du panier !

C’est aussi toute une philosophie qui sous-tend ce projet

Cédric travaille dans le respect du sol et de la nature afin de développer un projet agricole durable. Il plante régulièrement des haies autour du potager et des prairies afin d’attirer oiseaux, insectes, … Il sème des espaces fleuris afin d’attirer un maximum d’insectes pollinisateurs indispensables à la production de nombreux des légumes.

Grâce au soutien et à une campagne de crowfunding, il a planté 75 arbres fruitiers d’anciennes variétés de pommes, poires, cerises, prunes, … Ce sont les moutons qui pâturent dans le verger qui permettent de valoriser cet espace.

Pendant que Cédric est au champ, Céline s’occupe des chevaux…

Céline, amoureuse et passionnée des chevaux depuis toujours vous partage son expérience et son savoir-faire avec les chevaux. Soucieuse du respect de chacun, elle vous fera évoluer dans votre travail avec votre cheval. Du débourrage à la Haute école en passant par la balade, la voltige ou l’obstacle…

Cette ferme développe de nombreuses activités !

L’endroit est propice au partage d’agréables moments en famille ou entre amis. Car Céline organise également des anniversaires pour enfants, balades à dos d’ânes, en calèche, …

Mais elle s’occupe également du gîte de 4 personnes situé dans un ancien moulin à vent et joliment restauré.

Tout cela est vendu dans leur magasin ?

Dans le magasin vous trouvez leurs production mais également de nombreux produits en vrac: chocolat, pâtes, riz, lentilles, quinoa, olives, biscuits, fruits secs, … Ainsi que des productions des artisans aux alentours.

POINTS DE VENTES

Vente à notre FERME MARDI ET SAMEDI DE 14H A 18H

Via La Ruche Qui Dit Oui de Huy, Waremme, Neuville-en-Condroz, Liège

POINTS DE DEPOT

Chèvrerie de Vissoul

La cooperative ardente

lespetitsproducteurs

Au comptoir local

Ferme Demoitié

Ferme Schalenbourg

Gac de Momalle

Epicerie coopérative Au Top’in en Bourg de Vaux-Borset

La Ferme au moulin

Rue au Moulin 10

4350 Remicourt

Tel: 0498/381249