Réinventez votre cuisine selon les coloris tendance

Voilà bien des projets qu’on laissait dormir en un coin de nos envies et qui se ravivent en raison du confinement, ils reprennent ainsi de belles couleurs ! Créer une nouvelle ambiance en un lieu de vie, relooker sa cuisine pour qu’elle soit tendance, lui donner un petit coup d’éclat et de jeunesse, un lifting express à moindre coût et du plus bel effet, c’est possible. Il existe des peintures appropriées pour tous supports adaptés en ce lieu de vie et bien des coloris pour vous plaire et redonner par magie un tout autre style à votre espace cuisine. Voici 5 coloris tendance qui sauront vous inspirer selon le style de votre intérieur et selon l’ambiance que vous voulez créer. Sachez que ce projet peut prendre vie en votre tête et voir sa réalisation aboutir dans les semaines à venir, en un temps hors confinement. Aussi, les magasins de bricolage pour la plupart poursuivent leurs livraisons (en bonnes et dues formes selon les règles actuellement en vigueur) et vous permettent alors de concrétiser votre envie sur le champ !

Le blanc a toujours la cote. L'indémodable blanc. Une valeur sûre et toujours du plus bel effet, le blanc peut régner en maître dans une cuisine moderne, contemporaine et épurée ou encore dans une cuisine plus ancienne. Il sera toujours à la mode, tendance. C'est tout sauf une faute de goût. Il se joue magnifiquement de la lumière qu'elle soit artificielle ou naturelle. Des plantes peuvent donner une touche de couleur en contraste parfait.

Le bleu classique. Il s'affiche dans toute la maison, il est plus que tendance. Que ce soit pour le mur d'une chambre, pour votre salon ou ici encore pour vos meubles de cuisine. C'est de l'originalité chic et tendance. Une façon de se démarquer des grands "classiques" que sont le blanc, le gris et le noir. On ose la couleur, on ose se baigner dans ce bleu qui n'a rien de "classique" si ce n'est son nom.

Le bleu grisé. On descend juste de quelques tons et on privilégie plutôt le compromis. Celui entre les classiques blancs ou gris ou noirs, là on part sur le bleu grisé. Il est très chic et tendance aussi. Il allie originalité, modernité, il inspire aussi la sérénité. Il se marie très bien avec le bois qui confère une touche de chaleur soit à travers d'ustensiles de cuisine ou de certaines parties de meubles comme le plan de travail ou un espace rangements ouvert, un îlot central,…

Le noir des temps modernes. Du noir pour la cuisine, oui. C'est hyper tendance et de tout bon goût. Cela confère une touche très contemporaine et moderne à votre espace de vie. Vous pouvez aussi vous jouer d'un plan de travail en bois ou en imitation marbre, béton ciré,… Ce sera très chic et c'est la classe. Si vous préférez descendre d'un ton, vous jouez d'une touche un peu plus douce, vous pouvez choisir le gris charbon. Il vogue entre le noir pur et le gris anthracite. Il est un peu plus doux que le véritable noir.

Le gris anthracite. Il est plus doux que du noir mais tout aussi moderne, et le gris anthracite sur des placards de cuisine est au passage peu salissant. Son truc en plus ? Avec une peinture mate spéciale cuisine, il est ultra-contemporain, en satiné, il se rapproche de l'ardoise, en finition brillante, il paraît chromé comme de l'inox… et se lessive encore plus facilement ! Vous pouvez aussi comme sur cette illustration, vous jouer d'une variante avec le blanc et même intégré un mur anthracite aussi pour miser sur l'harmonie totale.