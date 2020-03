Réinsertion des ex-détenus : "J'ai falsifié mon certificat de bonne vie et moeurs!"

"Les employeurs doivent savoir qui ils engagent!"

Du côté de nos auditeurs, les avis sont partagés.

Marcel est intervenu depuis Hastière sur notre antenne. Pour lui, cette proposition n'est clairement pas une bonne idée : "Les employeurs doivent savoir qui ils engagent ! Pour la bonne marge de leur entreprise, il est important de connaître le parcours de son travailleur. Il en va de la santé de la société aussi. Il me semble quand même difficile d'accorder sa confiance à une personne qui a commis des actes répréhensibles. La personne peut avoir changé mais cette personne doit prendre ses responsabilités et suivre la voie de la justice au niveau de la réhabilitation. Vous pouvez reprendre le chemin du travail mais les patrons doivent être au courant de ce que cette personne a fait".

J'ai triché parce que je n'avais pas le choix !

Du côté de La Louvière, Stéphane, ancien détenu, témoigne : "J'ai fait de la prison et quand je suis sorti, j'ai dû falsifier mon certificat de bonne vie et mœurs. J'ai triché parce que je n'avais pas le choix. On n'a pas le choix ! Quand on sort, si vous arrivez devant l'employeur et que vous lui dites que vous avez fait des années prison, quelle personne croyez-vous qu'il va choisir ? Celui qui est en costume-cravate qui n'a jamais rien eu sur son casier judiciaire et qui était premier de classe ! Cela m'est déjà arrivé de me présenter avec le document original. Dans ce cas-là, on m'a trouvé des excuses alors que je savais qu'ils avaient vraiment besoin d'employés. En falsifiant, j'ai réussi ! […] Mais mon employeur n'a jamais été au courant de mon passé".