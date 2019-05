A l’approche des élections du 26 mai, Vivacité vous propose de découvrir les candidats autrement grâce aux Petits papiers des élections proposés par Régine Dubois et Marc Sirlereau.

Régine Dubois déplie « les Petits Papiers Elections » pour vous faire découvrir les candidats autrement ! - © Tous droits réservés

A partir de ce vendredi, et jusqu’au 24 mai, entre 18h et 19h, ils accueillent Raoul Hedebouw (PTB), Olivier Maingain (DEFI), Zakia Khattabi (ECOLO), Catherine Fonck (CDH), Charles Michel (MR) et Elio Di Rupo (PS).

Une heure pour sortir du cadre strictement politique et découvrir la personnalité et le parcours de ces hommes et femmes.