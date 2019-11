Réécoutez l'hommage à Marie Laforêt!

Spéciale Marie Laforêt Viva+ - 04/11/2019 Marie Laforêt nous quitte à l'âge de 80 ans. Elle récoltera de nombreux succès dès les années 60. Des adaptations de succès anglophones, comme ses consoeurs des yéyés ("Marie douceur, Marie colère", adaptation de "Paint it black" des Stones) mais aussi de nombreux titres originaux comme "Ivan, Boris et moi", "Mon amour, mon ami", "Manchester et Liverpool"... Elle chante même en duo avec Guy Béart! Un parcours à part et libre au milieu des yéyés, plus proche de Françoise Hardy ou Barbara que Sylvie ou Sheila. Ses yeux d'or servent aussi à de nombreux succès du cinéma : "Plein soleil" avec Delon, "Flic ou voyou", "Les morfalous", "Joyeuses Pâques" avec Belmondo. Ses derniers succès arrivent dans la décennie 70 : "Cadeau" et l'hommage aux Beatles "Il a neigé sur Yesterday". Marie Laforêt était la maman de la réalisatrice Lisa Azuelos ("Lol" avec Sophie Marceau et le biopic sur Dalida).