Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : Sabrina & Manau !

Sabrina : " Boys "

Originaire de Gênes, Sabrina Salermo sortira plusieurs singles italo-disco dans le milieu des années 80, mais c’est au titre " Boys " et à ses protubérances mammaires qu’elle doit principalement sa notoriété en 1987 grâce à un vidéo-clip tourné dans une piscine d’hôtel qui sera le tout premier à être censuré par la chaîne musicale MTV. Elle tentera un come-back en 2010 en reprenant le " Call Me " de Blondie en duo avec sa grande rivale de l’époque Samantha Fox !

Manau : “La tribu de Dana”

Contrairement aux idées reçues, Manau est un groupe parisien qui rafla la mise en 1998 avec plus de 1,5 millions de copies vendues de ce titre inspiré de " Tri Martolod ", une chanson traditionnelle bretonne. Considérés comme les inventeurs du "rap celtique" les membres du groupe surferont sur cet engouement et avanceront la sortie de leur premier album "Panique Celtique" de 6 mois. Le titre restera n°1 en France pendant 12 semaines consécutives et deviendra le tube de l’été incontestable cette année-là !