Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : Opus & Mungo Jerry

Mungo Jerry : " In the summertime "

Ce groupe britannique décroche d’emblée le jackpot avec son tout premier single qui paraît juste avant l’été 1970. Le titre se classe en tête des charts de nombreux pays et le groupe en écoule quelques 30 millions d’exemplaires, ce qui en fait un des singles les plus vendus au monde.

OPUS : " Live is life "

Formé en 1973 et auteur de plus de 10 albums, ce groupe autrichien a explosé en 1984 grâce à ce titre improbable enregistré en live dans la petite ville autrichienne d’Oberwart. La chanson sera reprise par de nombreux artistes dans les années qui suivent mais c’est la version d’Opus qui cartonnera chez nous (n°2 en France et n°5 en Belgique)