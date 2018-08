Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : O-Zone & François Deguelt !

François Deguelt : " Le ciel le soleil et la mer "

Auteur-compositeur-interprète français né à Tarbes en 1932 et décédé en 2014. Il participera à deux reprises au concours Eurovision de la chanson pour la principauté de Monaco en 1960 et 1962. En 1965, il compose ce titre qui deviendra un classique indémodable de la chanson française et marquera l’été cette année-là !

O-Zone : " Dragostea din tei "

C’est au groupe moldave O-zone que l’on doit ce titre interprété en roumain qui signifie " L’amour dans le quartier des Tilleuls " (un endroit de Bucarest) et qui devient contre toutes attentes le tube de l’été 2004 ! Hélas le groupe ne nous gratifiera pas d’une deuxième pépite dans le genre puisqu’il se sépare en janvier 2005 !