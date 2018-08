Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : Michel Polnareff & Yannick Noah

Michel Polnareff : “Tous les bateaux tous les oiseaux”

Avec des paroles écrites par Jean-Loup Dabadie, ce titre est un des plus grands succès de Polnareff, le 45 tours sort en 1969 avec comme face B " Tout tout pour ma chérie " qui deviendra également un des morceaux emblématique de l’artiste et se retrouvera sur l’album " Polnarevolution " en 1972.

Yannick Noah : " Saga Africa "

L’ex star du tennis français, contre toutes attentes, se lance dans la chanson en 1991 et publie ce titre qui figurera sur son premier album " Black & What ". Associé à une danse particulière en forme de chenille africaine, le morceau devient le tube de l’été. Les paroles signées Yannick Noah sont un mélange de français et d’expressions camerounaises et incluent un hommage aux footballeurs camourenais dont le célèbre Roger Milla.