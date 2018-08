Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : Michel Fugain & Francky Vincent

Michel Fugain & Le Big Bazar : " Une belle histoire "

Parue en 1972 sur l’album éponyme " Michel Fugain & le Big Bazar ", cette chanson rencontre un immense succès et le 45 Tours se vendra à plus de 800.000 exemplaires en devenant le morceau le plus marquant de cet été 1972. Pour l’anecdote, ce titre est encore joué aujourd’hui au moins une fois par jour sur certaines radios françaises !

Francky Vincent : " Fruit de la passion "

Chanteur de zouk guadeloupéen, Francky Vincent est réputé pour ses textes grivois, on lui doit notamment le célèbre " Tu veux mon Zizi " (2009). Mais avant ce fait d’armes, il s’est surtout fait connaître grâce à ce titre qu’on retrouve sur son album " Alice ça glisse ". Le titre cartonnera aux Antilles dès 1991 avant d’arriver chez nous en 1994 et nous faire chanter " Vas-y Francky c’est bon " durant tout l’été.