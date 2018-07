Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : Jenifer et Mc Miker G & DJ Sven !

Jenifer : "Au soleil"

L’histoire raconte que cette jolie niçoise a débuté sa carrière à l’âge de 10 ans en se produisant en première partie de C. Jérôme ! Gagnante quelques années plus tard de la première édition de la Star Academy française, elle publie son premier album éponyme en 2002 et connait un succès immédiat grâce à des titres comme " J’attends l’amour " ou " Au soleil " qui sera un des hymnes de l’été cette année-là !

MC Miker G & DJ Sven : "Holiday rap"

Basé sur le sample du single “Holiday” de Madonna datant de 1983, ce titre a été réenregistré en 1986 en version rap par Lucien Witteveen et Sven van Veen, 2 MC hollandais de Amsterdam. Classé n°1 dans 34 pays et top 10 dans 12 pays, ce titre popularisera le genre à travers toute l’Europe et donnera des fourmis dans les jambes pendant tout l’été 1986 !