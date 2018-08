Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : IAM & Zouk Machine !

Zouk Machine : " Maldon "

Ce groupe de filles originaire de Guadeloupe avait à l’origine était fondé entre autres par Joelle Ursull qui quittera le groupe rapidement pour continuer une carrière solo dont le point culminant restera une deuxième place au concours Eurovision de la chanson en 1990 avec le titre " White & Black Blues " que lui avait composé Serge Gainsbourg. C’est la même année que le reste du groupe connaîtra la consécration avec " Maldon " (La musique dans la peau) qu’on retrouve sur leur deuxième album du même nom.

IAM : " Je danse le Mia "

Basé sur un sample du célébrissime " Give me the night " de George Benson, ce groupe de rap marseillais décroche la timbale en 1994 avec ce titre qui raconte les soirées marseillaises du début des années 80. Le morceau se retrouve sur leur deuxième album " Ombre et lumière " et sera un des tubes de l’été cette année-là !