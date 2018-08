Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : Elsa + Glenn Meideros & Zebda !

Elsa & Glenn Meideros : " Un roman d’amitié "

Le 23 mars 1988, Elsa est l'invitée de l'émission phare de variétés de TF1 : "Sacrée Soirée". Le concept de l'émission est d'offrir une surprise à l'invité en question. Elsa reçoit la visite inattendue de Glenn Meideros, adolescent américain dont le tube "Nothing s gonna change my love for you" caracole en tête du Top 50. C’est là que germera dans la tête des producteurs l’idée de les réunir pour un duo. On convoque Didier Barbelivien pour les paroles et français et le morceau voit le jour à peine 3 mois plus tard pour devenir un des tubes de l’été 1988 !

Zebda : " Tomber la chemise "

Ce groupe originaire de Toulouse connaîtra le succès en 1999 avec cette chanson qui figurait sur leur troisième album intitulé " Essence ordinaire ". Ils remporteront une Victoire de la Musique en 2000 pour ce titre dans la catégorie " chanson originale de l’année ". Le titre fait également un carton en Belgique et atteint le top 3 des ventes durant l’été 1999 !