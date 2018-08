Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : David + Jonathan & Jeanette

David & Jonathan : " Est-ce que tu viens pour les vacances ? "

Les deux français se sont initialement illustrés avec " Bella Vita " qui leur a valu un beau succès mais aussi quelques rumeurs non fondées au sujet de leur orientation sexuelle. David & Jonathan (leurs vrais noms !) c’est aussi le nom du mouvement homosexuel chrétien, il n’en faudra pas moins pour leur prêter une liaison à l’époque de la parution de ce titre écrit et composé notamment par Didier Barbelivien et qui sera un des hits de l’été 1988. Pour l’anecdote, David épousera la fille de Claude Lelouch en 2013…

Jeanette : " Porque te vas "

A traduire par " Parce que tu pars " en français, ce titre est interprété par Jeanette Anne Dimech âgée d’à peine 23 ans à l’époque. Initialement sorti discrètement en 1974, le morceau finira sous le feu des projecteurs en 1976 en figurant sur la bande originale du film " Cria Cuervos " et connaîtra un immense succès qui en fera un des morceaux emblématiques de l’été 1976 !