Redécouvrez nos deux tubes de l'été du jour : Boris & Laurent Voulzy !

Boris : “Soirée disco”

Boris c’est le pseudonyme de Philippe Dhondt, un animateur-DJ officiant sur Radio Galaxie, une station spécialisée dans les musiques dance et électroniques située dans le nord de la France. On lui devait déjà le hit "Le Dormeur" sous le pseudonyme "Pleasure Game", mais c’est lui aussi qui produit ce titre en 1995. Il connaîtra d’abord un succès sous-terrain dans les boîtes de nuit avant d’exploser pendant l’été 1996. L’animateur TV Arthur choisira même cette chanson comme générique de son émission " La fureur du samedi soir ".

Laurent Voulzy : " Rockollection "

Tube de l’été 1977, cette chanson présente l’originalité d’avoir des couplets en français pondus par la paire Souchon/Voulzy et d’alterner des refrains reprenant les grands standards anglo-saxons des années 60 parmi lesquels " A hard day’s night " des Beatles, " I get around " des Beach Boys, " Satisfaction " des Rolling Stones ou encore " Mr Tambourine man " de Bob Dylan.