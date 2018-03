Recyclage : Il y a verre et verre

Le verre a la particularité d’être un matériau recyclable à l’infini. Mais pour qu’il le soit, il doit être le plus pure possible et donc seul un tri de qualité à la base peut le permettre :

Le verre blanc transparent dans la bulle blanche et le verre coloré transparent dans la bulle colorée. Ca, c’est la première règle à respecter. Mais ce n’est pas tout !

IL FAUT ÊTRE ATTENTIF À QUATRE CHOSES AVANT DE DÉPOSER SES RÉCIPIENTS À LA BULLE À VERRE :

L’objet n’est ni une bouteille, ni un flacon, ni un bocal ? Alors ce n’est pas un emballage en verre autorisé dans les bulles à verre. Le verre pour boire ne va pas dans la bulle à verre

L’objet est non transparent ? Les objets opaques ne sont en général pas faits de verre. (Les bouteilles de genièvre en terre cuite, les assiettes en porcelaine, les tasses,…).

bouteilles de genièvre en terre cuite, les assiettes en porcelaine, les tasses,…). L’objet est résistant à la chaleur ? Les plats pour le four sont, par définition, résistants à la chaleur : ils ne fondent donc pas à la même température que le verre creux d’emballage et perturbent le processus de recyclage. De plus, ce n’est ni une bouteille, ni un bocal.

chaleur : ils ne fondent donc pas à la même température que le verre creux d’emballage et perturbent le processus de recyclage. De plus, ce n’est ni une bouteille, ni un bocal. Il s’agit d’une lampe, d’un néon ou d’une vitre ? Les verres à partir desquels ces objets sont fabriqués ont des propriétés spécifiques qui les rendent impropres à la production de nouvelles bouteilles, flacons et bocaux.



Quelques autres règles à respecter:

Déposez les bouteilles, flacons et bocaux entièrement vides et sans leur couvercle, capsule ou bouchon.

Respectez le silence des habitants en déposant vos bouteilles et bocaux en verre aux heures de dépôt prévues.

Ne laissez rien traîner aux environs de la bulle à verre. Les dépôts sauvages sont punissables et peuvent vous coûter cher (min 250 € d’amende)

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur www.intradel.be/zerodechet