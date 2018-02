Après avoir battu tous les records lors de la 5ème édition de Viva for Life en décembre dernier... Vivacité continue sur sa lancée en redevenant numéro 1 avec 16% de parts de marché, qui lui aussi marque un record absolu pour la chaîne!

Plus que jamais, tous nos compteurs sont au vert : parts de marché, un nombre d’auditeurs quotidiens et une durée d’écoute fortement en hausse... et même un public qui rajeunit!

Des résultats que l'on doit au travail quotidien des équipes de Vivacité MAIS aussi au public, sans qui un média n'est rien!

MERCI A TOUS ET BRAVO!