Réconcilier les jeunes avec le monde du travail

Le rapport au temps et au travail est différent d'auparavant. Les jeunes reçoivent des discours contradictoires : il faut consacrer du temps pour le travail mais aussi prendre du temps pour soi et c'est parfois difficile de se situer face à ce double discours.

Les jeunes cherchent à s'épanouir, ils cherchent un équilibre entre leur vie professionnelle et sociale. Il est cependant une surcharge mentale effective et il est bien difficile pour eux de concilier les deux.

Se réconcilier avec le monde du travail... Tout un parcours !

- - © Tous droits réservés

Il manque aujourd’hui un véritable accompagnement à la transition entre le monde des études et le monde professionnel.

Depuis 2018, IFF Europe.be a voulu développer une réponse à cette problématique en créant le parcours JUMP.

Avec une équipe de formateurs issus du monde professionnel, nous proposons, dès le 18 septembre, un parcours “sur mesure” de 16 semaines pour des jeunes qui, au sein d’un groupe de pairs (12 participants) souhaitent renforcer leur solidité intérieure et leur connaissance du monde du travail. Une étape qui peut s’avérer essentielle avant de commencer à travailler ou, au lendemain d’une première expérience professionnelle particulièrement éprouvante.

Chez IFF Europe.be, nous accompagnons tant les jeunes que les entreprises pour leur permettre de trouver un terrain d’entente, une nouvelle manière de collaborer et d’envisager un vécu professionnel épanouissant.

Durant le parcours JUMP, de nombreux ateliers pratiques (connaissance de soi, développement relationnel et systémique, communication, créativité, expression corporelle, boîte à outils…), des visites d’entreprises, des témoignages, des temps d’accompagnements individuels et professionnels permettent à chacun.e. de définir peu à peu son projet, de gagner en solidité, et de s’engager en confiance.

“Plutôt que d’obliger les jeunes à se fondre dans le moule d’une organisation traditionnelle et où ils seront par essence malheureux, on doit veiller à trouver des solutions (…). L’urgence est aujourd’hui de se pencher sur le phénomène et de rapidement établir un plan d’action. On doit impérativement rendre les jeunes plus résistants, mais aussi sensibiliser les entreprises, si l’on ne veut pas se retrouver face à une génération qui va nous éclater entre les doigts. Une implosion générale qui se traduira par un tsunami de burn-out”.

Plus d'infos en un clic :http://www.iffeurope.be/