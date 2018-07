Recettes de l'Aromatic Cocktail/Mocktail !

Toutes les semaines, Alain Vervoort partage ses recettes de cocktails et de mocktails !

Aromatic Cocktail

- Full Glaçons

- 4 cl de Gin Copperhead

- 2 cl jus de Citron vert

- 2 cl Sirop de Lemongrass/Citronnelle Monin

- 15 cl de Fever Tree Aromatic

Déco : Le Citron Vert pressé ou une tranche de Citron Vert

Pour obtenir l'Aromatic Mocktail, rien de plus simple ! C'est la même recette mais sans alcool. Le Cocktail devient donc un Mocktail.

Truc du Pro

Pour créer un Mocktail, c’est bien de choisir une base qui sort de l’ordinaire afin de surprendre.

Dans ce cas-ci, Alain Vervoort a pris l’Aromatic de Fever Tree qui est sexy par sa couleur rose naturelle et trendy grâce à ses composants. Il y a de l’Angostura comme dans le célèbre bitter que l’on retrouve dans pas mal de recettes.

On peut donc créer un mocktail assez facilement et on peut y ajouter du Gin pour ceux qui désirent un Cocktail.

Il y en a donc pour tous les goûts !