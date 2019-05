Recettes de Candice: Récapitulatif Gâteaux à la poêle

Sans four ! Il vous faut une poêle de 20 à 24 cm de diamètre et un couvercle transparent adapté pour suivre votre cuisson. C'est tout !

Gâteau nature à la poêle

Très polyvalent, faites-le tel quel ou agrémentez-le d’arômes, de noix, de pépites, etc.

500ml de lait entier

130g de farine

3 oeufs

150g de sucre

Dans un cul-de-poule, mélangez tous les ingrédients au fouet électrique pendant quelques minutes.

Huilez ou beurrez légèrement une poêle et versez la pâte.

Faites cuire à feu doux 10 min. avec un couvercle.

Retournez délicatement le gâteau sur une assiette et faites-le glisser à nouveau dans la poêle. Finalisez la cuisson 2 min.

Servez avec des fruits, de la glace, du chocolat fondu, du caramel, etc.

Moelleux au chocolat à la poêle

100g de chocolat noir en pistoles

50g de cacao pur non sucré

70ml de crème liquide

80g de farine

100g de sucre

2 oeufs

60g de beurre

1/2 sachet de levure chimique

Faites fondre le chocolat avec le beurre dans une casserole au bain-marie.

Fouettez les oeufs avec la crème et le sucre dans un saladier.

Incorporez les ingrédients secs : farine, levure, cacao et mélangez à la spatule.

Huilez ou beurrez légèrement une poêle et versez la pâte.

Faites cuire à feu doux 12-13 min. avec un couvercle.

Retournez délicatement le gâteau sur une assiette et faites-le glisser à nouveau dans la poêle. Finalisez la cuisson 2 min.

Gâteau au chocolat traditionnel à la poêle

180g de chocolat noir en pistoles

120g de farine

70g de poudre d’amandes

100ml de lait

130g de sucre

50g de beurre

3 œufs

½ sachet de levure chimique

Faites fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie.

Incorporez le sucre, laissez-le fondre en mélangeant dans le chocolat qui tiédit hors du feu.

Ajoutez les œufs un à un en fouettant.

Ajoutez le sec : la farine, la levure et la poudre d'amande, mélangez intimement.

Détendez votre pâte avec du lait en fouettant.

Huilez ou beurrez légèrement une poêle et versez la pâte.

Faites cuire à feu doux 8 min. avec un couvercle.

Retournez délicatement le gâteau sur une assiette et faites-le glisser à nouveau dans la poêle. Finalisez la cuisson 2 min.

Gâteau aux pommes à la poêle

2 belles pommes ou 3 petites

2 œufs

200ml de lait entier

160g de farine

120g de sucre

30g de beurre

½ sachet de levure chimique

1 c. à s. rase de cannelle

Pelez les pommes, coupez-les en brunoise (mini dés).

Mélangez la farine, la levure, le sucre, la cannelle et les œufs. Ajoutez peu à peu le lait, puis les pommes.

Huilez ou beurrez légèrement une poêle et versez la pâte.

Faites cuire à feu doux 10 min. avec un couvercle.

Retournez délicatement le gâteau sur une assiette et faites-le glisser à nouveau dans la poêle. Finalisez la cuisson 2 min.

Gâteau au citron à la poêle

Le jus et le zeste d’1 citron bio

185g de farine

130g de sucre

120g de beurre

1 œuf

1 c. à c. d’arôme de citron

½ sachet de levure chimique

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine avec la levure chimique. Ajoutez l’œuf et le beurre fondu et fouettez au batteur électrique. Incorporez le jus de citron, l’arôme et le zeste.

Huilez ou beurrez légèrement une poêle. Saupoudrez-la le sucre et laissez caraméliser 2 min. avant de verser la pâte par-dessus.

Faites cuire à feu doux 12 min. avec un couvercle.

Retournez délicatement le gâteau sur une assiette et faites-le glisser à nouveau dans la poêle. Finalisez la cuisson 2 min.

Gâteau à la banane à la poêle

1 belle banane mûre

100g de farine

100g de sucre

100ml de lait entier

1 c. à c. d’arôme de vanille

2 œufs

½ sachet de levure chimique

2 c. à s. d’huile

1 c. à s. rase de beurre salé

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, la levure et le sucre.

Délayez avec le lait, les œufs et l’huile.

Fouettez au batteur électrique.

Faites revenir la banane en rondelles au beurre salé dans la poêle. Versez la pâte par-dessus.

Faites cuire à feu doux 12 min. avec un couvercle.

Retournez délicatement le gâteau sur une assiette et faites-le glisser à nouveau dans la poêle. Finalisez la cuisson 2 min.

Clafoutis à la poêle

300g de fruits au choix

180ml de lait entier

100g de farine

100g de sucre

50g de poudre d’amandes

2 œufs

½ sachet de levure chimique

2 c. à s. d’huile

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, la levure et le sucre.

Délayez avec le lait, les œufs et 2 c. à s. d’huile.

Fouettez au batteur électrique.

Huilez ou beurrez légèrement une poêle et versez la pâte. Parsemez de fruits ou morceaux de fruits en les enfonçant légèrement du bout des doigts.

Faites cuire à feu doux 15 min. avec un couvercle.

Retournez délicatement le gâteau sur une assiette et faites-le glisser à nouveau dans la poêle. Finalisez la cuisson 2 min.