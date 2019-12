Recette zéro déchets de Candice: Cubes de volaille maison

Après les cubes de légumes, ceux au poulet sont parfaits pour aromatiser vos soupes, sauces, risottos, eau de cuisson des pâtes, etc.

Cubes de volaille maison

1 carcasse de poulet

L’extrémité du vert de 4 poireaux

Les épluchures de 8 carottes

2 litres d’eau

1 cuillère à soupe de gros sel

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 cuillères à soupe d’herbes de Provence

3 feuilles de laurier

10 grains de poivre noir

Dans une cocotte, à feu vif, faire revenir la carcasse de poulet dans l’huile d’olive sur toutes ses faces pendant 5 minutes.

Couper grossièrement le vert des poireaux, les rincer. Les mettre dans la cocotte avec le poulet et les épluchures de carottes. Ajouter l’eau, le sel, le poivre, les herbes et le laurier. Porter à ébullition et laisser cuire 2h à feu moyen et à couvert.

Filtrer cette préparation, la laisser refroidir à température ambiante puis au réfrigérateur. Quand la graisse a figé en surface, la retirer.

Remettre le bouillon sur feu vif à découvert et laisser réduire pendant environ 20-30 minutes jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un quart.

Laisser refroidir, verser dans le bac à glaçons puis réfrigérer avant de congeler.