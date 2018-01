Recette : Wok de crevettes aux litchis frais et à l'ananas

De l'Asie dans l'assiette

Pour 4 personnes - Préparation : 10 à 20 min - Cuisson : 10 à 20 min

Ingrédients

10 litchis frais

½ ananas Victoria (petit calibre)

1 c à s de sauce Teriayki (sauce sucré-salée)

500 g de crevettes décortiquées

1 échalote

2 oignons cébettes (ou oignons nouveaux avec fanes)

1 cm de gingembre frais

1/2 orange pressée

1 c à c de fond de veau

1 filet d'huile d'olive

2 tomates

Quelques feuilles de coriandre

Préparation