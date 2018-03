Recette : Sauté de bœuf aux épinards

Émincer le bœuf finement, le déposer dans la marinade, bien mélanger, la viande doit être enrobée de marinade. Couvrir d'un film au contact et réserver au frais 1 heure.

Équeuter et laver les épinards à l'eau vinaigrée puis à l'eau claire en brassant bien. Égoutter et réserver.

Éplucher, laver et ciseler les oignons.

Déposer 30 g de beurre dans un wok, chauffer et y faire sauter la viande par petites quantités en la colorant bien. Cuire selon l'à point de cuisson souhaité. Débarrasser au fur et à mesure et renouveler la cuisson.