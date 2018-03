Recette : Salade de mâche au magret fumé, féta et grenade

Un parfum d'été? Pour 4 personnes - Préparation : 10 à 20 min

Ingrédients

150 g de mâche

90 g de magret de canard fumé

1/2 grenade

100 g de parmesan en copeaux

200 g de Féta

quelques noisettes concassées

quelques feuilles de menthe

1 c à s de vinaigre de framboise

2 c à s d'huile d'olive

sel et poivre

Préparation

Rincer et essorer délicatement la mâche.

Rincer la menthe et la ciseler finement.

Tailler la féta en petits dés et dégraisser le magret fumé.

Couper la grenade en deux et retirer les grains à l'aide d'une cuillère à café.

Dans un grand saladier, verser le vinaigre. Ajouter le sel et le poivre puis l'huile. Bien mélanger et déposer la mâche dans le saladier.

Disposez dessus harmonieusement les noisettes, les copeaux de parmesan, les grains de grenade, la feta et terminer par la menthe.

Attention : la mâche est une délicate. L'assaisonner au moment de se mettre à table de sorte qu'elle ne risque pas de " faner " au contact de la vinaigrette.