Recette : Salade de chou blanc au poulet, sésame et noix de cajou

Des vitamines !

Pour 4 personnes - Préparation : 10 à 20 min - Cuisson : 5 à 10 min

Ingrédients

½ chou blanc

1 c à c d'huile de sésame

1 c à s de sauce de soja

2 c à s d'huile de pépin de raisin

300 g de filets de poulet

1 litre d'eau

½ cube de bouillon de volaille

2 c à s de noix de cajou grillées

Préparation