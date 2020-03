Recette : réalisez un tataki de thon rouge avec David Jeanmotte

Préparation

Marinade

Dans un récipient, mélanger la sauce soja, l’huile, le sirop d’érable, le gingembre râpé, le jus de citron vert, sel et poivre. Poser le thon dans la marinade et laisser mariner 1h au frigo.

Égoutter légèrement le thon et passer les deux faces dans les graines de sésame. Dans une poêle antiadhésive chaude et légèrement huilée, snacker le thon 1 à 2 min de chaque côté. Retirer le thon, il doit être grillé à l’extérieur et fondant à l’intérieur. Le couper en tranches de 1 à 2 cm d’épaisseur et réserver.

Sablé

Rassembler dans un récipient le beurre à température ambiante, l’huile, le sel et le parmesan râpé. Ajouter la farine et mélanger l’ensemble avec les doigts. Ajouter l’encre de seiche et mélanger de façon homogène. Étaler le sablé sur une plaque de cuisson sur 1 cm d’épaisseur et enfourner 10min. dans un four préchauffé à 180°C. Sortir du four, laisser refroidir, émietter et réserver.

Émulsion d’avocats

Vider les avocats et les mixer dans un pichet avec l’huile, sel, poivre et Wasabi jusqu’à consistance onctueuse.

Il ne vous reste plus qu’à dresser et ajouter les graines germées pour décorer.