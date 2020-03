Recette : parmentier de manchons de canard à la crème de marrons

Préparation

Préchauffez le four à th.8 (240°C).

Pelez et lavez les pommes de terre (vitelotte), coupez-les en gros morceaux. Faites-les cuire 25 min dans l'eau bouillante salée. Égouttez-les, puis écrasez-les en incorporant le lait petit à petit, pour obtenir une purée "grossière".

Égouttez les manchons de canard en réservant un peu de graisse. Ôtez la peau et réservez-la. Ensuite, effilochez la chair en veillant bien à ce qu'il n'y ait plus aucun os. Pelez et hachez les 4 échalotes et faites-les dorer doucement dans la graisse de canard. Ciselez le persil plat puis mélangez ces 2 ingrédients à la viande. Salez, poivrez.

Graissez les emporte-pièces circulaires, disposez la viande au fond, une couche de purée de marrons puis couvrez avec la purée. Parsemez de chapelure et enfourner pour 25 min. Accompagnez de pois mange-tout cuit à la vapeur et d'une sauce réduite au banyuls.

Bon appétit !