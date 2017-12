Recette : Langouste en nage de curry

Dans une casserole, faire fondre 25 g de beurre, y déposer les légumes et les zestes. Remuer. Assaisonner. Verser le vin et l'eau. Ajouter le curry. Porter à ébullition, y plonger et cuire 5 à 8 minutes les tronçons de queues de langoustes. Retirer les légumes et les morceaux de crustacés, les placer dans un plat et maintenir au chaud à l'entrée du four couvert d'une feuille de papier aluminium. Filtrer le jus de cuisson et le porter à ébullition 15 à 20 minutes. Incorporer le beurre bien froid et préalablement taillé en morceaux. Émulsionner à l'aide d'un bras mixeur.