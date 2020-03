Recette gourmande : bouchée au coco, ananas confit et crémeux de citron vert

Après Océane et son plat typique de chez nous, la touffaye gaumaise , et le parmentier de canard proposé par Vincent, place à la gourmandise avec notre auditrice de VivaCité Eloïse qui dévoile sa recette de son escapade exotique , à savoir une bouchée au coco et de l’ananas confit sur un crémeux de citron vert. Elle a pu compter sur Julie Van H pour la seconder derrière les fourneaux au stand èggo de Batibouw. Découvrez la recette.

Préparation

Ananas confit

1. Ôter la tête de l'ananas. Couper le bas. Retirer l'écorce en veillant à retirer les parties noires de la chair. Couper l'ananas en deux dans le sens de la longueur et chaque moitié en trois ou quatre selon la taille. Retirer le cœur. Disposer les morceaux dans une cocotte, les uns à côtés des autres.

2. Presser l'orange.

3. Verser le sucre et l'eau dans une casserole. Porter doucement à ébullition et poursuivre la cuisson jusqu'à l'obtention d'un caramel blond. Retirer du feu et ajouter le beurre, le rhum et le jus d'orange.

4. Verser sur l'ananas. Couper la gousse de vanille en deux dans la longueur et gratter au couteau. Verser la gousse et les graines dans la cocotte.

5. Couvrir et cuire 1h (cela dépend de la grosseur des tranches) à feux très doux en tournant régulièrement les tranches d'ananas dans le plat.

Bouchée au coco

1. Préchauffer le four à 180°C.

2. Fouetter les œufs, la farine, le beurre, le sucre, le lait et le lait de coco au batteur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

3. Mettre dans des petits moules et cuire 20 à 30 min. Laisser tiédir avant de démouler. Tester la cuisson au couteau. Il doit ressortir sec. Mettre de la coco rapper par dessus.

Crémeux

1. Dans une casserole, faire bouillir le lait. Incorporer les zestes de citron. Laisser infuser 5 min.

2. Passer le mélanger au chinois. Réserver.

3. Mélanger le sucre, la maïzena, et les jaunes d'œufs. Le mélange doit blanchir. Verser par dessus le lait infusé.

4. Remettre dans la casserole. Porter le tout à ébullition en remuant tout le temps avec le fouet, puis incorporer le beurre. Le mélange doit épaissir. C'est prêt quand le mélange se décolle de la casserole.

5. Verser la crème pâtissière dans un plat, filmer au contact et réserver au frais.

6. Monter la crème liquide au batteur. Retravailler la crème pâtissière au fouet pour la détendre.

7. Mettre le crémeux dans une poche et laisser refroidir au min 1h au frais.

Bon appétit !