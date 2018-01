Recette : Gnocchis de potimarron et sauce vierge

Dans un grand saladier, mélanger la purée avec les œufs, puis la farine et 2 pincées de sel. Malaxer pour obtenir une belle pâte homogène et compacte.

Sur le plan de travail bien propre, sec et généreusement fariné, former avec la pâte des boudins de l'épaisseur d'un doigt, puis les couper en tronçons d'environ 2 cm. Les former les gnocchis en les roulant sur une fourchette ou une planche à gnocchis. Les fariner et réserver.