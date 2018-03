Recette de Carlo: Pommes surprises

Ingrédients:

8 pommes fermes : 2,50 euros

400 g de haché porc et veau : 3,50 euros

2 tranches de pain gris + 4 : 0,50 euros

1 dl de lait : 0,10 euros

Sel

Poivre du moulin

1 gousse d’ail : 0,10 euros

1/2 bouquet de persil : 0,50 euros

Beurre : 0,50 euros

Un œuf : 0,30 euros

Total : 8 euros

Préparation:

Allumer le four à 180°.

Peler les pommes et bien les évider.

Préparer le haché : tremper deux tranches de pain dans le lait, bien essorer. Émincer le persil et l’ail. Mélanger le tout au haché, assaisonner et goûter la préparation pour corriger l’assaisonnement (oui on peut goûter le haché cru!).

Couper les tranches de pain restantes en deux.

Fourrer les pommes de ce mélange. Mettre un bon morceau de beurre par-dessus.

Poser le pommes sur un plat au four sur une demi-tranche de pain.

Cuire une demi-heure à 45 minutes à 180°.

